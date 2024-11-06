Sivas'ta Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
Sivas-Karaçayır köyü yolunda meydana gelen kazada M.T. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
M.T. yönetimindeki 60 DJ 366 plakalı otomobil, Sivas-Karaçayır köyü yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan B.D. ve C.D, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.