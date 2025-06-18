Sivas'ta Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Sivas-Ankara kara yolunda B.I. yönetimindeki otomobil devrildi. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
B.I. (53) yönetimindeki 60 RB 878 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolu Gültepe Mahallesi Sultanşehir Bulvarı'nda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan A.I. (26) ve Z.I. (21) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Numune Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel