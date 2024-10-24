Sivas'ta Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Şarkışla ilçesinde devrilen otomobildeki sürücü A.C.P. ve yolcu F.D. yaralandı. Olay yerine intikal eden acil ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
A.C.P. (19) yönetimindeki 58 ABB 968 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Elmalı köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve otomobilde bulunan F.D. (21) Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
F.D, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
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