Sivas'ta Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Sivas-Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
R.H. idaresindeki 58 ADE 576 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile H.H, ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırıldı.