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Sivas'ta Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

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Sivas-Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

R.H. idaresindeki 58 ADE 576 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile H.H, ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Sivas Yaralanma Trafik Kazaları Güncel Haberler

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