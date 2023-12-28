Sivas'ta otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Y.G. (69) yönetimindeki 34 HU 2209 plakalı otomobil, Çiçekli köyü yakınlarında yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki F.G. (69) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.