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Sivas'ta Otomobil Dere Yatağına Devrildi: 2 Yaralı

Sivas'ta Otomobil Dere Yatağına Devrildi: 2 Yaralı
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Sivas'ın Zara ilçesinde yaşanan trafik kazasında, sürücü S.E. ve eşi Z.E. yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

S.E. (60) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kaylukaya köyü Kuşkayası mevkisinde dere yatağına devirildi.

Kaza yerine sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayda sürücü ile eşi Z.E. (59) yaralandı.

Bulundukları yerden ekiplerce çıkartılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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