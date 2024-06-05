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Sivas'ta Otomobil Çarpışması: 8 Kişi Yaralandı

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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavi altına alındı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2'si çocuk 8 kişi tedavi altına alındı.

S.D. (27) yönetimindeki 34 PB 9979 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Avşar köyü yol ayrımında H.D. (74) idaresindeki 34 UK 9788 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile A.D. (2), Ç.D. (4), U.K. (25), G.K. (26), Ş.D. (75) ve S.D. (21) ambulanslarla Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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