Sivas'ta Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
R.T.K. idaresindeki 58 AJ 456 plakalı otomobil, Huzur Mahallesi Yukarı Tekke Kavşağı'nda E.C.P'nin kullandığı 58 ABY 938 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan B.C.K ve H.Ç. kentteki hastanelere kaldırıldı.