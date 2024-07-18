Sivas'ta Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
B.K. yönetimindeki 58 AEL 397 plakalı otomobil, ilçe merkezi Jandarma Kavşağı'nda V.K'nin kullandığı 06 AET 302 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile M.D. ve E.D. yaralandı.
Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.