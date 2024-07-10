Sivas'ta Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ve otomobilde bulunan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
A.K. (46) idaresindeki 58 FF 924 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Hanlı köyü yakınlarında B.A'nın (61) kullandığı 09 ANR 548 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan G.A. (41), kentteki hastanelere kaldırıldı.