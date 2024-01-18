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Sivas'ta Otomobil Çarpışması: 1'i Ağır 3 Kişi Yaralandı

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Sivas'ın Gülyurt Mahallesi İstiklal Alt Geçidi'nde meydana gelen trafik kazasında, M.S. ve D.S. yönetimindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile S.A. Numune Hastanesine kaldırıldı. S.A'nın hayati tehlikesi bulunuyor.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

M.S'nin kullandığı 58 ABS 111 plakalı otomobil, Gülyurt Mahallesi İstiklal Alt Geçidi'nde D.S. yönetimindeki 41 GA 691 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile S.A, sağlık ekiplerince Numune Hastanesine kaldırıldı.

S.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Sivas Trafik Kazaları Güncel Haberler

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