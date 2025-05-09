Sivas'ta Otomobil Bariyerlere Saplandı: Sürücü Yaralandı

SİVAS'ta, kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü Ahmet Semizer (32) yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kayseri Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Semizer yönetimindeki 58 NY 616 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kızılırmak Köprüsü üzerindeki bariyerlere saplandı. Bariyerler otomobilin ön camından girip, arka camından çıkarken, Ahmet Semizer otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Semizer, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaklaşık yarım saat sonra sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.