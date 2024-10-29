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Sivas'ta Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 2 Yaralı

Sivas'ta Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 2 Yaralı
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Sivas-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada, 35 yaşındaki sürücünün otomobili aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki 9 yaşındaki çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

K.T. (35) yönetimindeki 58 AFS 152 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri önünde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüyle araçta bulunan 9 yaşındaki Ç.T, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

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