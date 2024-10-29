Sivas'ta Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 2 Yaralı
Sivas-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada, 35 yaşındaki sürücünün otomobili aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki 9 yaşındaki çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
K.T. (35) yönetimindeki 58 AFS 152 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri önünde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüyle araçta bulunan 9 yaşındaki Ç.T, kentteki hastanelere kaldırıldı.