Sivas'ta Otomobil Aydınlatma Direğine Çarpınca 2 Yaralı
Şarkışla ilçesinde bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Sivas-Kayseri kara yolunda meydana geldi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.S. (18) yönetimindeki 58 ER 329 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolunda orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan R.Ö. (20) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel