Sivas'ta otobüslerle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler

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Sivas'ta otobüslerle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA - Faruk Kara - Güncel
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Sivas'ta otobüslerle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

V.K. (50) yönetimindeki 25 LA 208 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Suşehri ilçesi yakınlarında bariyerlere çarptıktan sonra, aynı yöndeki A.B. idaresindeki 34 FEV 822 plakalı ve Ö.K'nin kullandığı 76 AAP 212 plakalı yolcu otobüsleriyle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan H.K. (39), H.Z.K. (19), N.A. (20) ve A.K. (11) yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Faruk Kara - Güncel

Münir Karaloğlu Suşehri Sivas Güncel Haberler

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