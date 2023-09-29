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Sivas'ta Otobüs ve Kamyonunda 25 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Sivas'ın Gürün ve Ulaş ilçelerinde yapılan operasyonda, bir otobüs ve bir kamyon içerisinde toplam 25 kilo 610 gram esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.