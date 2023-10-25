Sivas'ta otobüs kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, şoför tutuklandı

Sivas'ta 8 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmada, otobüs şoförü tutuklandı.

15 Ekim'de Malatya- Kayseri karayolunda Sivas'ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkiinde meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti. İstanbul'dan Van'a gitmekte olan Selim A. idaresindeki 44 AK 213 plakalı Van Gölü firmasına ait otobüs, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda devrilmişti. Kazada otobüste bulunan 47 kişiden 8'i hayatını kaybederken, 39 kişi de yaralanmıştı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, kazanın soruşturulması için 2 savcı görevlendirmişti. Otobüs kazası ile ilgili başlatılan soruşturma neticesinde Gürün Cumhuriyet Savcılığı, otobüs şoförü Selim A. hakkında tutuklama kararı verdi. "Birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan tutuklanan Selim A., Malatya E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Selim A.'nın tutuklu yargılanacağı öğrenildi. - SİVAS