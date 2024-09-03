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Sivas'ta otobüs kazası: 24 kişi yaralandı

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Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 24 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, yolcu otobüsünün yol kenarına devrildiği kazada 24 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu İmranlı ilçesi Kemrelü mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Van'a gitmekte olan ve sürücüsü öğrenilemeyen Yeşil Erciş Seyahat'e ait 02 KD 571 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre yolcu otobüsünde bulunan 24 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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