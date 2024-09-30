Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Sivas'ta Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Otomobil, yolcu otobüsünün ön tekerine çarptıktan sonra istinat duvarına çarparak durdu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

S.T. (29) yönetimindeki 58 HB 983 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Mescitli köyü yakınlarında M.T. idaresindeki 58 AFK 059 plakalı yolcu otobüsünün ön tekerine çarptıktan sonra istinat duvarına çarparak durdu.

Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Z.T. (51), A.D. (22), M.D. (48) ve A.T.Ç. (7) yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

Güvenlik Otomobil 3-sayfa Ulaşım Güncel Yaşam sivas Kaza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı

Erdoğan'dan Kabine sonrası İsrail çıkışı! BM'ye yaptığı çağrı bu sefer farklı

 Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

Netanyahu'dan İran'a mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

 Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş

Narin'in babası, ailesini tamamen hayatından çıkarmış
İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine 'soru işareti' koydular

İsraillilerin toplantısından paylaşılan fotoğraf çok şey anlatıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Karagümrük İstanbulspor kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Fatih Karagümrük İstanbulspor özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Sümeyye Aziz bulundu mu? Sümeyye Aziz nerede bulundu? Hangi adla satılan bir mutfak gereci vardır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Hangisi 1896'da Atina'da gerçekleştirilen ilk modern olimpiyatlarda verilen ödüllerden biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster! Hangi ikisi tarihî kayıtlara göre birbiriyle hiç karşılaşmamış, yüz yüze görüşmemiştir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Hangisi "ha" kelimesinin sözlük tanımlarından biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! 1966 yapımı "İyi, Kötü ve Çirkin" filminde İyi karakterini hangi oyuncu canlandırmıştır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Kayserispor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Kayserispor Beşiktaş geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Hangisi kelebekler gibi pul kanatlıdır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! 100 metre koşusunda koşucuların vücudunun ilk olarak hangi kısmının bitiş çizgisini geçtiği an, yarışı tamamladıkları kabul edilir? Atatürk kaç yaşında Paşa olmuştur? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });