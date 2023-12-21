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Sivas'ta Otobüs Durağından Karşıya Geçmeye Çalışan Kadına Otomobil Çarptı

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Sivas'ta otobüs durağından yolun karşısına geçmeye çalışan Türkan Aktaş'a otomobil çarptı. Aktaş ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Alibaba Mahallesi Seyrantepe Caddesi'nde otobüs durağından yolun karşısına geçmek isteyen T.A'ya (56) sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan T.A, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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