Üye Girişi
Haberler

Sivas’ta Oto Tamircisi Dükkanında Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Sivas’ta Oto Tamircisi Dükkanında Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta bir sanayi sitesinde bitişik üç dükkanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen üç kişi hastaneye kaldırıldı.

SİVAS'ta, sanayi sitesinde bitişik haldeki 3 dükkanın çatısı yandı. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken, 3 kişi dumandan etkilendi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Ata Sanayi içerisinde bitişik haldeki Y.Ö., S.K., ve A.İ.'nin işlettiği 2 oto tamiri ile 1 oto yıkama dükkanının çatısında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerine sevk edildi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangına müdahale etmeye çalışan dükkan çalışanlarından 3 kişi dumandan etkilendi. Bölgeye gelen ambulansta ilk müdahaleleri yapılan 3 kişi, Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Dumandan etkilenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Çatılarda zarara neden olan yangının çıkış nedenini tespiti için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye 3-sayfa Güncel Yaşam Sivas Kaza

Bakanlık, Köfteci Yusuf'u 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ekledi

"Teknik hata" savunması kurtaramadı! Köfteci Yusuf, Bakanlık listesinde

 Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış

Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış

 Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti

Karısını öldürüp intihar etti
Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı

Türk ordusunun yüz karası! Rütbeleri söküldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yay, Yengeç, Balık, İkizler burcu yorumu! 11 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Siyah Kalp CANLI izle! 10 Ekim Perşembe Siyah Kalp 5. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? AİLE DESTEK ÖDEMELERİ Ekim ayı yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi sorgulama E-Devlet! Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi Aykut Enişte 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aykut Enişte 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Erşan Kuneri 2. sezon oyuncuları kimler? Erşan Kuneri 2. sezon ne zaman, saat kaçta çıkacak? Karısını öldürüp intihar etti! Olay ne zaman, nerede oldu? Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde ne oldu? Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak? 2024 Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri! Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 10 Ekim Hudutsuz Sevda 37. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Uşakspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Uşakspor - Bursaspor maçı hangi kanalda? Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 10 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 7. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.