Sivas’ta Oto Tamircisi Dükkanında Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

SİVAS'ta, sanayi sitesinde bitişik haldeki 3 dükkanın çatısı yandı. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken, 3 kişi dumandan etkilendi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Ata Sanayi içerisinde bitişik haldeki Y.Ö., S.K., ve A.İ.'nin işlettiği 2 oto tamiri ile 1 oto yıkama dükkanının çatısında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerine sevk edildi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangına müdahale etmeye çalışan dükkan çalışanlarından 3 kişi dumandan etkilendi. Bölgeye gelen ambulansta ilk müdahaleleri yapılan 3 kişi, Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Dumandan etkilenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Çatılarda zarara neden olan yangının çıkış nedenini tespiti için soruşturma başlatıldı.