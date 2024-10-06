Sivas'ta Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, Gökdere köyü Yayla bölgesinde başlayan örtü yangını için itfaiye ve orman işletme ekipleri bölgede söndürme çalışmaları yürütüyor.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ormanlık alana sıçrayan örtü yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Gökdere köyü Yayla bölgesi mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü ve Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otluk alanda başlayan ve ormanlık alana da sıçrayan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.