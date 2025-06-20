Sivas'ta okullarda karne heyecanı yaşandı

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Sivas'ta öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yaz tatiline girdi.

Sivas'ta öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yaz tatiline girdi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Şehit Talha Emre Zileligil İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Sohbet ettiği öğrencilere karnelerini veren Şimşek, öğrenci ve öğretmenlere iyi tatiller diledi.

Şimşek, çeşitli hediyeler verdiği öğrencilerden yaz tatilinde kitap okumalarını istedi.

Karne dağıtım törenine İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan ve İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay da katıldı.

Sivas'ta 727 okulda yaklaşık 121 bin öğrenci karne aldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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