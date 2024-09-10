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Sivas'ta okul servislerine denetim yapıldı

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Sivas'ın Suşehri ve Ulaş ilçelerinde okul servislerine yönelik denetim yapıldı. Suşehri ve Ulaş Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, taşımalı eğitim yapan servis araçları ve şoförlerin evrakları kontrol edildi.

Sivas'ın Suşehri ve Ulaş ilçelerinde okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

Suşehri Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından taşımalı eğitim kapsamında taşıma yapacak şoförlere Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda seminer verildi.

Trafik ekipleri daha sonra taşımalı eğitim yapan servis araçları ile şoförlerin evraklarını denetledi.

Suşehri Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, kendilerine emanet edilen çocukların huzurlu ve güvenli eğitim almaları için çaba gösterdiklerini söyledi.

Ulaş'ta öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı

Ulaş ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması ile taşımalı eğitim kapsamında okul servisleri denetlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerince gerçekleştirilen denetimlerde araçların fiziki donanımıyla şoförlerin evrakları denetlendi.

Ulaş Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Velilerin emaneti öğrencilerimizin evlerinden okullarına, okullarından evlerine güvenli bir şekilde gidip gelmelerini sağlamak üzere yoğun ve sürekli denetim yapılacak ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek. Araçlarda aksaklık görüldüğünde kanuni işlem yapılacak."

Kaynak: AA / Güncel

Suşehri Eğitim Güncel sivas Ulaş

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