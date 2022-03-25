Sivas'ta öğretmenler, görev yaptıkları okula kendi imkanlarıyla kütüphane kazandırdı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğretmenler, görev yaptıkları köy okuluna kendi imkanlarıyla kurdukları kütüphaneyi öğrencileri ile hizmete açtı

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta yer alan Baharözü köyündeki ortaokulun müdürü ve 9 öğretmeni, okuldaki mevcut kütüphanenin yetersiz kalması üzerine harekete geçti.

Kendi imkanlarıyla aldıkları malzemelerle işe koyulan eğitimciler, okulun kullanılmayan bir odasını boya ve tadilattan geçirerek kütüphaneye dönüştürdü.

Yeni kütüphanenin açılışını öğretmen ve öğrenciler birlikte yaptı.

Okul müdürü Yasin Zileli, "Kitap okumanın yanı sıra zeka oyunlarının oynandığı, film izleme, ders anlatma gibi farklı etkinliklerin yapılabileceği kütüphanemizin açılışını gerçekleştirdik." dedi.

Kütüphanelerin okulların temel yapı taşlarından olduğuna dikkati çeken Zileli, "Öğrenciler, kütüphaneleri etkin şekilde kullanarak kişisel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunuyor. Kütüphaneler sadece öğrencilerin bilgiye ulaştıkları yer değil, sağladığı sosyal faaliyetlerle de etkili bir iletişimin gerçekleştiği yerler şeklinde algılanmalıdır." diye konuştu.

Öğrencilerden Şükrü Oğuz da yeni kütüphaneden faydalanacak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.