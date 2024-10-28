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Sivas'ta Öğrencinin Kargaya Olan Şaşkın Sevgisi

Sivas'ta Öğrencinin Kargaya Olan Şaşkın Sevgisi
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi Azra Boysak, kampüste karşılaştığı bir kargayı sevgiyle karşıladı ve anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Karganın eline konmasından sonra yaşadığı şaşkınlığı paylaşan Boysak, sosyal medyada gördüğü ilginin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisinin kampüste gördüğü kargaya seslendiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi 30 yaşındaki Azra Boysak, kampüs içerisinde karga gördü.

Kargayı seven Boysak, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına almaya başladı.

Boysak'ın, "Kendini sevdiren bir karga gördüm, bu ne güzellik, bu ne tatlılık, şu tatlılığa bir bak" diyerek sevdiği karga, bir süre sonra eline kondu.

Elinde tuttuğu kuşla ilerleyen ve yaşadığı şaşkınlığı gizleyemeyen Boysak, "Otobüsü kaçırdım senin yüzünden karga" dedikten sonra kuşu doğal yaşam alanına saldı.

"Kaçmamasına çok şaşırdım"

Boysak, gazetecilere yaptığı açıklamada, okul çıkışında işe giderken arabanın üzerinde karga gördüğünü söyledi.

"Çok tatlısın" dedikten sonra bir anda karganın yere indiğini belirten Boysak, "Çok şaşırdım, telefonda konuşuyordum hemen kapattım, video çekmeye başladım. Karga gitmedi ben de eğildim ve sevdim, kaçmamasına çok şaşırdım." dedi.

Bu sırada karganın elindeki peçeteyi aldığını anlatan Boysak, "Peçeteyi aldı, yükseldi okulun penceresine bıraktı ve tekrardan yanıma geldi. Yürüdüm, bir süre beni takip etti, bu duruma ben de çok şaşırdım, böyle bir şey beklemiyordum." diye konuştu.

Boysak, kargaları çok sevdiğini ve her gördüğü yerde izlediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Arkamı dönüp otobüse giderken bana doğru uçtuğunu gördüm, elimi uzattığımda elime kondu. Bir süre beraber gittik. Çevredekiler benim kargam olduğunu düşündü. Eğitimli bir karga olduğunu düşünenler ve korkanlar oldu. 'Bize saldırmaz değil mi?' diyenler de oldu. Bir süre sonra uçtu, gitti."

"Herkes sahiplenmek istedi"

Sosyal medyada videoyu paylaştıktan sonra gelen tepkilerin kendisini de mutlu ettiğini vurgulayan Boysak, "Türkiye'de bu kadar çok karga seven olduğunu bilmiyordum. Özgür bir hayvan olduğunu düşündüğüm için onu alıp eve götürmek ve kafese koymak aklıma gelmedi. Benim için güzel bir anıydı. Kargayı daha sonra tekrar görmedim." dedi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

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