Sivas'ta öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi anlatıldı

Sivas'ta, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, Burhan Haksever İlkokulu öğrencilerine merkezin görevlerini anlattı.

Burhan Haksever İlkokulu'nda gerçekleşen programda, öğrencilere sinevizyon sunumu ile 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtıldı.

Eğitimde, öğrencilere 112 hattının hangi durumlarda aranması gerektiği, acil çağrıların doğru ve etkin kullanımı ve gereksiz aramaların önlenmesinin önemi anlatıldı.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan ekipler, acil durumlarda hızlı ve doğru iletişimin hayati önem taşıdığını belirtti

Okul Müdürü Kenan Sarı ise 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına, öğrencilere verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür etti.