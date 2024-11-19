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Sivas'ta Öğrencilerden İlk Yardım Semineri

Sivas'ta Öğrencilerden İlk Yardım Semineri
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Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, 'Yaşatma Sanatı İlk Yardımı Öğretiyoruz' sloganıyla ilk yardım semineri düzenleyerek, hayati bilgileri paylaşarak toplumsal bilinç oluşturmayı hedefliyor.

Sivas'ta, Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sağlık eğitimi gören 12. sınıf öğrencileri "Yaşatma Sanatı İlk Yardımı Öğretiyoruz" sloganıyla ilk yardım semineri düzenledi.

Halis Gülle Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde sağlık eğitimi gören öğrenciler, ilk yardımla ilgili sunumlar yaptı.

Öğrenciler, solunum yolu tıkanıklığı, yetişkin ve çocuklarda Heimlich manevrası, kanamalar, kırık, çıkık, burkulmalarda, böcek ısırmalarında ve benzeri olaylarda yapılması gerekenler konularında tatbiki olarak bilgiler verdi.

Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Savaş Korkmaz, burada yaptığı konuşmada, toplumda ilk yardım bilincini artırmak için öğrencilerle harekete geçtiklerini söyledi.

Korkmaz, il genelindeki okullarda başlattıkları ilk yardım bilinçlendirme eğitimleri ile daha bilinçli ve güvenli bir toplum hedeflediklerini belirtti.

İlk yardımın yalnızca bir bilgi değil, hayati bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Acil durumlarda doğru ve soğukkanlı müdahalelerle hayat kurtarmak hepimizin görevidir. İnsan hayatının değeri, bilgili ve bilinçli bireylerin varlığıyla korunur. Unutulmamalıdır ki bilgisizlik ve ihmal yüzünden kaybedilen hayatlar hepimize bir sorumluluk yükler. Bir gün biz de kendimizi, ilk yardım bilgisine sahip bireylerin ellerine emanet edebiliriz."

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
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