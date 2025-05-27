Sivas'ta öğrenciler Yeşilay hakkında bilgilendirildi

Sivas'ta öğrenciler Yeşilay hakkında bilgilendirildi
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Sivas'ta, "Benim Kulübüm Yeşilay Projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.

Sivas'ta, "Benim Kulübüm Yeşilay Projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.

Yeşilay Sivas Şube Başkanı Halit Köksal, yaptığı yazılı açıklamada, projenin İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle uygulandığını ifade etti.

Köksal, proje kapsamında, Gemerek Sızır Atatürk İlkokulu, Başsöğüt Köyü İlkokulu-Ortaokulu, TOKİ Şehit Uzman Çavuş Bahaddin Erturhan İlkokulu-Ortaokulu, TOKİ Şehit Üsteğmen Şükrü Pürlü İlkokulu, Gazi Osmanpaşa İlkokulu ve Şeyh Şamil İlkokulu'nda Yeşilay'ı tanıtan eğitim verdiklerini belirtti.

Bunun bağımlılık alanında öğrencilere bilinç ve farkındalık oluşturan bir proje olduğunu kaydeden Köksal, "Projenin amacı öğrenciler arasında Yeşilay'ın bilinirliğini artırmak. Yeşilay Kulübü kurarak, sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele alanlarında farkındalık kazanmalarını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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