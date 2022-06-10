Sivas'ta öğrenciler çöp varillerinden "gezici kütüphane" oluşturdu Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir okulun öğrencileri çöp varillerine teker takarak oluşturdukları "gezici kütüphane" ile ilçede tur atarak kitap okudu. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir okulun öğrencileri çöp varillerine teker takarak oluşturdukları "gezici kütüphane" ile ilçede tur atarak kitap okudu. Şarkışla Şehit Doğan Kaya İlkokulu öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Temel Eğitimde Çevre Dostu 1000 Okul Projesi" kapsamında, çöp varillerinin altına teker takarak gezici kütüphane oluşturdu. Tren vagonları şeklinde birbirine bağlanan ve ATV'nin çektiği çöp varillerine binen öğrenciler, ilçede tur atarak kitap okudu. Şehit Doğan Kaya İlkokulu öğretmeni Serkan Zortaş AA muhabirine, okullarında kermes düzenlediklerini ve gezici kütüphanenin açılışını yaptıklarını, çevreye duyarlı nesil yetiştirmeyi ve halkı bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Okul müdürü Bünyamin Sarıtaş ise "Okulumuzda güneş kolektörü, geri dönüşüm su deposu, geri dönüşüm malzemelerinden üretilen kütüphane gibi faaliyetler yürütüyoruz. Geri dönüşüm malzemelerinden gezici kütüphane oluşturduk, çocuklarımızla gezi düzenliyoruz. Kitap okumaları yapıyoruz." dedi. AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel Şarkışla Sivas Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sivas'ta öğrenciler çöp varillerinden 'gezici kütüphane' oluşturdu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.