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Sivas'ta Öğrenci Servislerine Denetim Yapıldı

Sivas'ta Öğrenci Servislerine Denetim Yapıldı
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde, öğrenci servislerinde kış lastiği, emniyet kemeri ve güvenlik sistemleri gibi unsurlara denetim gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü, denetimlerin öğrenci güvenliği için süreklilik arz edeceğini belirtti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrenci servislerinde denetim yapıldı.

İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, köylerden ilköğretim ve ortaöğretim okullarına taşıma yapan öğrenci servislerinde denetim yaptı.

Araçların kış lastiği, emniyet kemeri, bakım ve temizliği, güvenlik sistemi, kalorifer ve muayenelerini kontrol eden ekipler, sürücüleri ise kurallara uymaları konusunda uyardı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Velilerin emaneti öğrencilerimizin evlerinden okullarına, okullarından evlerine güvenli bir şekilde gidip gelmelerini sağlamak üzere yoğun ve sürekli denetimler yapılacak." dedi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
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