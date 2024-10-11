Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta Öğrenci Servisi ile İş Makinesi Çarpıştı: 4 Öğrenci Yaralandı

Sivas'ta Öğrenci Servisi ile İş Makinesi Çarpıştı: 4 Öğrenci Yaralandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir iş makinesi, öğrenci servis minibüsü ile çarpıştı. Kazada 4 öğrenci yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

?????? Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iş makinesi ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 4 öğrenci yaralandı.

S.B. (25) yönetimindeki 38 07 522 plakalı iş makinesi, Esentepe Mahallesi Pınarbaşı yolunda O.G'nin (46) kullandığı 58 AEF 342 plakalı öğrenci servis minibüsü ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan öğrenciler F.Z.U. (9), M.C.Y. (10), Z.R.K. (10) ve H.S. (10), Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel

Güvenlik Şarkışla 3-sayfa Ulaşım Sağlık Güncel sivas Kaza

Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

 Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı

Suçu bakanlığa atmaya çalışan ünlü firma vatandaşı ikna edemedi
Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BESYO SONUÇLARI AÇIKLANDI: BESYO yerleştirme sonuçları açıklandı mı? BESYO sonuçlarına nereden bakılır? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 36 bin personel alımı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığa personel alım başvuru şartları nelerdir? A Milli Takım muhtemel 11'i! Türkiye- Karadağ maçı 11'leri BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Az önce deprem mi oldu? 11 Ekim Amasra'da deprem kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Fenerbahçe stat ismi değişti mi? Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu yeni ismi ne olacak? 11 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 11 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 11 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Köfteci Yusuf domuz eti olayı komplo mu? Köfteci Yusuf'a çökme olayı nedir? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? SON DAKİKA: 11 EKİM BARTIN'DA DEPREM Mİ OLDU? 11 Ekim Bartın'da deprem nerede oldu, şiddeti kaç?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.