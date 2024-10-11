Sivas'ta Öğrenci Servisi ile İş Makinesi Çarpıştı: 4 Öğrenci Yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir iş makinesi, öğrenci servis minibüsü ile çarpıştı. Kazada 4 öğrenci yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
?????? Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iş makinesi ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 4 öğrenci yaralandı.
S.B. (25) yönetimindeki 38 07 522 plakalı iş makinesi, Esentepe Mahallesi Pınarbaşı yolunda O.G'nin (46) kullandığı 58 AEF 342 plakalı öğrenci servis minibüsü ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan öğrenciler F.Z.U. (9), M.C.Y. (10), Z.R.K. (10) ve H.S. (10), Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.