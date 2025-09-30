Haberler

Sivas'ta Öğrenci Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı

Güncelleme:
Sivas'ta bir öğrenci, boğazına mandalina dilimi kaçması sonucu öğretmeni tarafından uygulanan Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Olay okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Sivas'ta boğazına mandalina dilimi kaçması nedeniyle nefes almakta güçlük çeken bir öğrenci, öğretmenin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ertan Polat'ın nefes borusuna mandalina dilimi kaçtı.

Teneffüste yaşanan olayda, Polat'ın nefes almakta zorluk çektiğini fark eden nöbetçi öğretmen Gülsüm Ekici, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin boğazındaki meyve parçasını çıkardı.

Olay, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, okullarda öğretmenlere verilen ilk yardım eğitimi ve Heimlich manevrasının önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
