FED, faizi 4.50 seviyesinde sabit tuttu

Trump'ın baskısı işe yaramadı! FED, faiz kararını açıkladı
Vatikan'da yeni papa ilk turda seçilemedi

Vatikan'da yeni papa seçiliyor! Bacadan çıkan dumanın rengi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Savaştaki ülkenin liderine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon
Minguzzi cinayeti soruşturmasında 2 şüpheli daha tutuklandı

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 tutuklama daha

Sivas'ta Öğrenci Darp Olayında Adli Tahkikat Başlatıldı

Sivas'ta Öğrenci Darp Olayında Adli Tahkikat Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Valiliği, bir öğrencinin 7 diğer öğrencisi tarafından darp edilmesiyle ilgili adli tahkikat başlattığını açıkladı. Olaya karışan öğrenciler hakkında yasal işlem başlatılırken, idareci ve öğretmenler için de idari soruşturma müfettişi görevlendirildi.

Sivas Valiliği, bir öğrencinin aynı okulda 7 öğrenci tarafından darp edilmesiyle ilgili adli tahkikat başlatıldığını, idareci ve öğretmenler hakkında da idari soruşturma amacıyla müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ile basın-yayın organlarında, kentte bir lise öğrencisinin darp edildiğine dair görüntülerin yayınlanması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu olayın 25 Nisan tarihinde valiliğe intikal ettiği, konuyla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığının aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Olayda mağdur öğrencinin yine aynı okulun öğrencileri olan 7 kız öğrenci tarafından darp edildiği ve video kaydına alındığı anlaşılmıştır. Söz konusu olaya karışan öğrenciler hakkında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adli tahkikat başlatılmıştır. Ayrıca sorumluluğu bulunan idareci ve öğretmenler hakkında da idari soruşturma amacıyla müfettiş görevlendirilmiştir."

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin katil zanlısı Ankara'da yakalandı

Vahşice öldürülen kardeşlerin katil zanlısı yakalandı
Gerilim büyüdü! Ali Koç'a 1907 liralık tazminat davası açıyor

Gerilim büyüdü! Ali Koç'a 1907 liralık tazminat davası
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.