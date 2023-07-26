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Sivas'ta odunlukta çıkan yangın söndürüldü

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Sivas'ta Alibaba Mahallesi'nde bir odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta bir odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın Alibaba Mahallesi 7. sokakta meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle odunlukta yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü. Odunlukta maddi hasar oluşurken yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Alibaba İtfaiye Sivas Güncel Haberler

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