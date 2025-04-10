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Sivas'ta Nisan Ayında Beklenmedik Kar Yağışı

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Sivas'ta Nisan ayında yağan kar, kentte kartpostallık manzaralar oluşturdu. Tarihi kent meydanında kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Vatandaşlar, bu durumun mevsim değişiklikleriyle bağlantılı olduğunu düşündüklerini ifade ettiler.

Sivas'ta Nisan ayında 10 santimetre kar yağdı

SİVAS - Kar ve soğuğu ile meşhur Sivas'ta Nisan ayında kar yağdı. Geceden bu yana yağan kar sonrası kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. 3 dönem eserini barındıran tarihi meydan, dron ile havadan görüntülendi.

Sivas'ta önceki gün akşam saatlerin başlayan kar yağışı, gece boyunca etkisini sürdürdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü kent, beyaz gelinliğini giydi. Şaşırtan Nisan karı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Tarihi Kent Meydanında bulunan eserler, eşsiz manzaralar sundu. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu Sivas'ta karla kaplanan kent meydanı dron ile havadan görüntülendi.

"Beyaz örtü Sivas'a yakışıyor"

Sivas'ta ilkbahar aylarında yağan kara alıştıklarını ifade eden Burak Cem isimli vatandaş, "Şaşırmak bir yana eski takvime bakarsak bu zamanlarda yağış oluyordu. Mevsim değişiklilerini göz önüne alırsak yıllardır olmayan bir şey bu zamanda olunca meyve ve sebzeye de zarar verebilir. Daha sonrasında sadece güzel görüntü kalacaktır. İnşallah hiçbir şeye zarar vermez. Beyaz örtüye alışkın olduğum için karı çok seviyorum. Altınyayla'da yaşayan biri olarak soğukları yaşadığım için burada beyaz örtüyü görünce pek şaşırmadım ve Sivas'a yakışıyor" dedi.

"Bereket geldi"

Kadir Arslan ise daha önceki günlerde ince giyindiklerini ve şu anda bot ve mont giydiğini belirterek, "Kar yağışına çok şaşırmadım. İç Anadolu 'da bu durumu 'Abrül beşi' diye isimlendiririz. Yağması gereken hayırlı bir kar yağışı oldu. Daha dün ince giyinirken şimdi bot giydik. Memlekete bereket geldi" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÇİFTCİ - Güncel
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