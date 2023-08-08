Sivas'ta müstakil evin garajında çıkan yangın söndürüldü

Sivas'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evin garajında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Sivas'ta müstakil bir evin garajında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 40. Sokak'ta bulunan müstakil bir evin garajında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.