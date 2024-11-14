Sivas'ta Müstakil Eve Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Sivas'ta bir otomobil, boş durumda bulunan bir müstakil evin duvarına çarparak içeri girdi. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ta müstakil bir evin duvarına çarpıp içeri giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
K.K. yönetimindeki 58 TK 555 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde yol kenarında boş durumda bulunan müstakil evin duvarına çarpıp içeri girdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkartılarak Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle evde büyük çapta hasar meydana geldi.