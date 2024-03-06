Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kardeşler Mahallesi 12. Sokak'ta bulunan müstakil bir evde kimsenin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark geden mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, yangın nedeniyle evde hasar oluştu.