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Muhsin Yazıcıoğlu için lokma dağıtıldı

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 13. yılı dolayısıyla memleketi Sivas'ta lokma dağıtıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 13. yılı dolayısıyla memleketi Sivas'ta lokma dağıtıldı.

BBP Sivas İl Başkanlığı tarafından Kale Cami önünde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

BBP İl Başkanı Ahmet Polat, gazetecilere, Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Polat, "Mart ayı bizim için hüzün ayı. Camiamız, 25-31 Mart tarihlerinde şehitlerimizi anmak için ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenliyor. Sivas'ta da bazı etkinliklerimiz var, bugün burada Kadın Kolları il teşkilatımız, şehitlerimizin ruhuna vatandaşlarımıza lokma ikram ediyor." dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu için lokma dağıtıldı

Muhsin Yazıcıoğlu için lokma dağıtıldı

Muhsin Yazıcıoğlu için lokma dağıtıldı

Muhsin Yazıcıoğlu için lokma dağıtıldı

Muhsin Yazıcıoğlu için lokma dağıtıldı

Muhsin Yazıcıoğlu için lokma dağıtıldı

Muhsin Yazıcıoğlu için lokma dağıtıldı

Muhsin Yazıcıoğlu için lokma dağıtıldı

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

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