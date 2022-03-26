Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu anısına yürüyüş düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi anısına Sivas'ta yürüyüş yapıldı.

Ellerinde Türk bayrakları ve çeşitli pankartlarla Atatürk Caddesi Alperen Ocakları önünde toplanan çok sayıda kişi, sloganlar atarak İstasyon Caddesi'nden Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü.

Alperen Ocakları Sivas İl Başkanı Cengiz Eken, burada yaptığı konuşmada, "Muhsin Yazıcıoğlu Başkanımızın ölüm yıl dönümünde Ankara'da çeşitli anma programlarına katıldık. Burada Muhsin Başkanımızın adına bir yürüyüş yaptık. Güzel, etkili bir yürüyüş oldu. İnşallah yetkililer bizim mesajımızı, hassasiyetimizi anlar." dedi.

Yürüyüşe Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, İl Başkanı Ahmet Polat, partililer ve vatandaşlar katıldı.