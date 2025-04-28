Sivas'ta Motosikletli Polis Ekibi Kaza Geçirdi, İki Polis Yaralandı

Sivas'ta şüphelilerin bulunduğu aracı kovalarken hafif ticari araçla çarpışan motosikletli yunus timindeki 2 polis yaralandı.

Motosikletli yunus ekipleri, Kızılırmak Mahallesi Kemaleddin İbni Hümam Caddesi'nde içerisinde şüphelilerin bulunduğu bir aracı durdurmak istedi. Ekipler, sürücünün kaçması üzerine aracı takibe başladı.

Bu sırada polis memuru F.D'nin kullandığı 58 A 4892 plakalı motosiklet, cadde üzerinde H.H.Ö. yönetimindeki 32 LK 278 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Devrilen motosikletteki polis memurları F.D. ile T.D. yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaçan araçtaki şüpheliler ise polis ekiplerince yakalandı.