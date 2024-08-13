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Sivas'ta motosikletin çarptığı kadın hastanede tedavi altına alındı

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Sivas'ta bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

Sivas'ta motosikletin çarptığı kadın hastanede tedavi altına alındı.

S.T. yönetimindeki 58 AFJ 034 plakalı motosiklet, Kızılırmak Mahallesi Aksu Parkı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan H.D'ye (44) çarptı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralan H.D, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet sivas Trafik Kazaları Sağlık Güncel Haberler

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