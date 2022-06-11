Sivas'ta motosiklet sürücülerine kask, reflektörlü yelek ve dizlik hediye edildi - Haberler

Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Kaskımla Güvendeyim Projesi" kapsamında motosiklet sürücülerine kask, reflektörlü yelek ve dizlik dağıtıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında, motosiklet sürücüleri arasında kask kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla D-100 kara yolu ilçe girişi yakınındaki kontrol noktasında program düzenlendi.

Programa, Kaymakamı Hidayet Sarı, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Rasim Sayın, İlçe Emniyet Müdürü Erkin Kürk ve jandarma trafik ekipleri katıldı.

Programda konuşan jandarma trafik tim komutanı Kıdemli Uzman Çavuş Ziya Balcı, proje ile motosiklet sürücülerinde davranış değişikliği oluşturarak trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaların azaltılmasının hedeflendiğini söyledi.

İlçe genelinde motosiklet sayısının hızla arttığını ifade eden Balcı, "İlçede trafik tescile kayıtlı 283 motosiklet ve motorlu bisiklet bulunmaktadır. Bu sürücülerden 135'ine ulaşılmış, 45'inin motosiklet ekipmanlarının tam olduğu öğrenilmiş, 90 kişiye de kazalarda can ve mal kayıplarının yaşanmaması için ekipmanlarını temin etmeleri konusunda uyarıda bulunulmuştur. Suşehri İlçe Jandarma Komutanlığı trafik sorumluluk sahası içerisinde son 5 yılda 2 yaralamalı motosiklet kazası meydana gelmiştir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, kontrol noktasında durdurulan motosiklet sürücülerine gerekli uyarılar yapılarak kask, reflektörlü yelek ve dizlik hediye edildi.