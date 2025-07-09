Sivas'ta Motosiklet Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti, Sürücü Yaralı

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Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir motosikletin çarptığı 76 yaşındaki yaya hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayda sağlık ve polis ekipleri hızlıca müdahale etti.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

H.E. yönetimindeki 35 DTZ 28 plakalı motosiklet, Duricin Mahallesi Hastane Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan İsmet Dönmez'e (76) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Dönmez ile motosiklet sürücüsü H.E, İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsmet Dönmez müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, H.E'nin tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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