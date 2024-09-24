Sivas'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, 19 yaşındaki A.M.Ş. yönetimindeki motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
A.M.Ş'nin (19) kullandığı 58 AFN 583 plakalı motosiklet, Fikret Tekin Caddesi'nde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Akıncılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.