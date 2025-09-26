Sivas'ta Motosiklet Kazası: 2 Yaralı, 1'inin Hayati Tehlikesi Var
Sivas'ta iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.
İ.E. (61) yönetimindeki 58 AFI 634 plakalı motosiklet ile A.C.Ç. (22) idaresindeki 58 AGC 055 plakalı motosiklet Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan İ.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel