Haberler

Sivas'ta Motosiklet Kazası: 2 Yaralı, 1'inin Hayati Tehlikesi Var

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Sivas'ta iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İ.E. (61) yönetimindeki 58 AFI 634 plakalı motosiklet ile A.C.Ç. (22) idaresindeki 58 AGC 055 plakalı motosiklet Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan İ.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
Protesto edildiği toplantıda Netanyahu'nun şakasına kimse gülmedi: Burada gülmeniz gerekiyordu

"Gülmeniz gerekiyordu" dedi, salondan çıt çıkmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet okulunda 'sıra parası' krizi: Velilerden 2 bin 250 TL istendi

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Sadettin Saran'ın yüzerek kıyıya çektiği bot satışa kondu! Fiyatı inanılmaz

Yüzerek kıyıya çektiği bot satışa kondu! Fiyatı inanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.