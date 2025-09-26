Haberler

Sivas'ta Motosiklet Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı
Güncelleme:
Sivas'ta iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

SİVAS'ta iki motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İ.E. (61) yönetimindeki 58 AFU 634 plakalı motosiklet ile A.C.Ç. (22) yönetimindeki 58 AGC 055 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sağlık ekipleri tarafından Sivas Devlet Hastanesi ile Numune Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İ.E.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

