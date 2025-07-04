Sivas'ta Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

Sivas'ta Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı
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Sivas'ın Gültepe Mahallesi'ndeki bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Sivas'ta iki katlı bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gültepe Mahallesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde bir mobilya firmasına ait imalathanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İş yerinden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, imalathane kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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