Sivas'ta mısır tarlasına uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sivas'ın Çayboyu Mahallesi'nde meydana gelen kazada, bir otomobil mısır tarlasına uçtu ve içindeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.