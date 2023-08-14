Sivas'ta mısır tarlasına uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Sivas'ın Çayboyu Mahallesi'nde meydana gelen kazada, bir otomobil mısır tarlasına uçtu ve içindeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Mısır tarlasına uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı
SİVAS Sivas'ta mısır tarlasına uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza şehir merkezine bağlı Çayboyu Mahallesi'nde meydana geldi. F.Ç. sevk ve idaresindeki 58 AEF 965 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, mahalle istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu mısır tarlasına uçtu. Araçta bulunan sürücü ve S.Ç. yaralandı. Yaralılar ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.